5 тысяч школьников и студентов Вологодчины будут трудоустроены этим летом

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своих соцсетях сообщил, что в регионе на летний период создают 5 тысяч временных рабочих мест для студентов и школьников, которые хотят подработать в свободное время.

«Сейчас Центры занятости заключают договоры с организациями, которые готовы принять вологодскую молодёжь. Чтобы выйти на работу, подростку нужно подать заявление о предоставлении государственной услуги через единую цифровую платформу «Работа России» или обратиться с паспортом в отделение занятости населения, где ему помогут подать заявление в электронном виде», – рассказал Георгий Филимонов.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Департамента труда и занятости населения области: https://depzan.gov35.ru/rabota-dlya-shkolnikov-i-studentov

Кроме того, в Центре занятости населения Вологодской области работает «горячая линия» для подростков и их родителей по вопросам трудоустройства: 8(8172)23-02-63.

Отметим, что все подростки, трудоустроенные при содействии службы занятости населения, дополнительно к заработной плате получат материальную поддержку за счёт областного бюджета за полный отработанный месяц.

Теги:
работа для детей студенты центр занятости
 

Последние новости

Скандинавский антициклон будет определять погоду в выходные дни
В череповецкой школе учитель труда развращал учеников
В Вологде открылась всероссийская выставка керамики «Свобода формы»
В Нюксенском районе машина перевернулась, наехав на сбитого лося
Череповчанин завоевал серебро кубка России по пулевой стрельбе
5 тысяч школьников и студентов Вологодчины будут трудоустроены этим летом
Предприятие-фантом по производству рыбной продукции обнаружено в Вологде
На Вологодчине подведены итоги голосования за объекты благоустройства
В центре Вологде неизвестный хулиган «шлепал» женщин
В Вологде с сегодняшнего дня перекрывается участок улицы Некрасова