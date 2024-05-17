5 тысяч школьников и студентов Вологодчины будут трудоустроены этим летом

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своих соцсетях сообщил, что в регионе на летний период создают 5 тысяч временных рабочих мест для студентов и школьников, которые хотят подработать в свободное время.

«Сейчас Центры занятости заключают договоры с организациями, которые готовы принять вологодскую молодёжь. Чтобы выйти на работу, подростку нужно подать заявление о предоставлении государственной услуги через единую цифровую платформу «Работа России» или обратиться с паспортом в отделение занятости населения, где ему помогут подать заявление в электронном виде», – рассказал Георгий Филимонов.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Департамента труда и занятости населения области: https://depzan.gov35.ru/rabota-dlya-shkolnikov-i-studentov

Кроме того, в Центре занятости населения Вологодской области работает «горячая линия» для подростков и их родителей по вопросам трудоустройства: 8(8172)23-02-63.

Отметим, что все подростки, трудоустроенные при содействии службы занятости населения, дополнительно к заработной плате получат материальную поддержку за счёт областного бюджета за полный отработанный месяц.