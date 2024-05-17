Предприятие-фантом по производству рыбной продукции обнаружено в Вологде

[ Общество ]

В Вологодском округе обнаружено предприятие-фантом по производству рыбной продукции. Фантом был обнаружен после анализа данных системы «Меркурий», который показал просто сказочные несоответствия.

К примеру, согласно данным, 68 тонн замороженной трески были доставлены из Мурманской области ИП Бивол А.В. в деревню Борилово Вологодского округа за 23 минуты.

«Анализ сведений из системы «Меркурий» показал, что партии рыбы преодолели расстояние в более чем тысячу километров за время, составившее не более 23 минут, что является невозможным», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Также обнаружились еще нестыковки. В ОКВЭД ИП Бивол нет деятельности по переработке рыбной продукции, при этом он умудрился из 68 тонн замороженной трески произвести 79 тонн филе и хребтов.

«По информации, полученной от Вологодской районной ветеринарной станции, было установлено, что по адресу индивидуального предприятия располагается жилой дом, деятельность хозяйствующим субъектом по производству и обороту рыбной продукции не ведётся», - также пояснили в Россельхознадзоре.

Таким образом, деятельность этого ИП была признана фантомной и исключена из регистра «Цербера». Информация доведена до всех силовых и надзорных ведомств.

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