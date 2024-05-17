На Вологодчине подведены итоги голосования за объекты благоустройства

Восемь территорий преобразятся в следующем году в Вологодской области.

«В этом сезоне свое решение озвучили более 108 тысяч вологжан. По итогам голосования лидерами стали 8 общественных пространств. Они будут благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В список победителей голосования вошли: Осановская роща (2 этап) в Вологде; Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких в Череповце; пешеходная зона вдоль улицы Шумилова от Советского проспекта до улицы Пушкариха в Великом Устюге; Парк Культуры и отдыха в Белозерске; тротуар вдоль проспекта Ленина от улицы Кирова до улицы Луначарского и вдоль домов №80 и №82 по проспекту Ленина до улицы Володарского в Вытегре; парковая зона у поликлиники в Кириллове; Городской сад в Тотьме; участок правой Набережной реки Мологи от Красного переулка до Коммунистического переулка в Устюжне.

Всего в конкурсе по благоустройству было заявлено 42 проекта от Вологды, Череповца, Великого Устюга, Вытегры, Тотьмы, Кириллова, Устюжны и Белозерска.