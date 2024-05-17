В Вологде неизвестный хулиган в центре города «шлепал» женщин

[ Происшествия ]

В Вологде полиция задержала 38-летнего мужчину, который приставал в центре города к женщинам. От вологжанок в правоохранительные органы были написаны несколько похожих заявлений.   

«Женщины пожаловались на оскорбительные приставания, которым они подверглись на улице со стороны неизвестного мужчины. Хулиган распускал руки, раздавая шлепки прохожим горожанкам», - рассказали в региональном УМВД.

В полиции выяснили, что все приставания происходили в центре Вологды. Судя по приметам, во всех случаях действовал один и тот же хулиган.

По подозрению в хулиганстве сыщики задержали местного жителя, который дал признательные показания и сказал, что приставал к женщинам ради забавы.    

В отношении задержанного составлены административные материалы по статьям за мелкое хулиганство и побои.

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