В Вологде неизвестный хулиган в центре города «шлепал» женщин

В Вологде полиция задержала 38-летнего мужчину, который приставал в центре города к женщинам. От вологжанок в правоохранительные органы были написаны несколько похожих заявлений.

«Женщины пожаловались на оскорбительные приставания, которым они подверглись на улице со стороны неизвестного мужчины. Хулиган распускал руки, раздавая шлепки прохожим горожанкам», - рассказали в региональном УМВД.

В полиции выяснили, что все приставания происходили в центре Вологды. Судя по приметам, во всех случаях действовал один и тот же хулиган.

По подозрению в хулиганстве сыщики задержали местного жителя, который дал признательные показания и сказал, что приставал к женщинам ради забавы.

В отношении задержанного составлены административные материалы по статьям за мелкое хулиганство и побои.