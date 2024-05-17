В Вологде с сегодняшнего дня перекрывается участок улицы Некрасова между улицей Чернышевского и Набережной VI Армии. Там будут проводиться работы по переустройству инженерных коммуникаций. Кроме того, будет расширяться до четырех полос подъезд к будущему Некрасовскому мосту.

Работы будут проводится в три этапа. На первом этапе, который продлится до 30 июня, останется открытым проезд по улице Энгельса на перекрестке с улицей Некрасова.

На втором этапе полностью будет закрыт и этот перекресток. Второй этап продлится до 15 сентября.

На третьем этапе (с 16 сентября по 1 ноября) перекресток улиц Энгельса-Некрасова снова откроют.