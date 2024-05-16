Госэкзамены стартуют в вологодских школах уже на следующей неделе

В Вологодской области уже на следующей неделе начнутся экзамены для выпускников 9 и 11 классов. В частности, девятиклассники уже в понедельник, 21 мая будут сдавать экзамен по иностранному языку, а в среду, 23 мая выпускники 11-х классов напишут ЕГЭ по географии, литературы и химии.

«Выпускникам 11-х классов для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, выбрав по математике базовый или профильный уровень. Девятиклассникам в формате основного государственного экзамена предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору», – рассказала начальник департамента образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Перед началом государственной аттестации девятиклассники должны получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, а одиннадцатиклассники «зачет» за сочинение. Помимо этого, у школьников должна отсутствовать академическая задолженность, а годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана должны быть не ниже удовлетворительных.

Последнее условие для допуска к экзаменам – вовремя поданное заявление на участие в ГИА.