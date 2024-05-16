Вячеслав Позгалев назвал дело Евгения Шулепова сфабрикованным

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев назвал уголовное дело Евгения Шулепова странным, поскольку с финансовыми возможностями Евгения Шулепова брать взятки смысла не было. Комментарий Вячеслава Позгалева по делу экс-главы Вологды сегодня публикует портал GorodChe.

«Ситуация вокруг него странная. Он очень богатый, у него денег и так много. Ему опускаться до взяток ни к чему было. Но я не могу комментировать, потому что не знаю деталей. Вообще взятки брать плохо. Но этот проступок еще надо доказать, а взятки доказывать тяжело. Думаю, здесь дело кончится ничем. Вот так, с чьих-то слов про какую-то детскую площадку… 450000 дать, чтобы ее построить… Она ведь не приносит денег, это социальный объект, чисто расходная статья. За это еще давать взятки... Нелепо как-то все выглядит», - прокомментировал Вячеслав Позгалев.

Напомним, накануне городской суд Вологды отправил Евгения Шулепова в следственный изолятор. С таким ходатайством в суд обратились следователи регионального управления следственного комитета.

Сам Евгений Шулепов, комментируя в понедельник историю с обыском и возбужденным уголовным делом, заявил, что оба повода – взятка и превышение должностных полномочий, в чем его обвиняет следствие, нелепы, а дело сфабриковано. Он также заявил, что таким образом убирают конкурентов с политического поля.