В Кичменгско-городецком районе незаконно вырубили более 700 кубометров леса

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Вологодской области. Сумма ущерба составила более 6,9 миллионов рублей.

По версии следствия, 56-летний житель Кичменгско-Городецкого района работал на должности ведущего специалиста территориального отдела – государственного лесничества регионального департамента лесного комплекса. Используя служебное положение, мужчина нанял работников для рубки 728 кубометров леса на территории округа. При этом рабочие не были в курсе, что их действия незаконны, так как разрешения на рубку никто не получал. Сумма ущерба составила более 6,9 миллионов рублей, что приравнивается к ущербу в особо крупном размере.

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1,4 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Кичменгско-Городецкий районный суд для рассмотрения по существу.