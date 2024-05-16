В Южном районе Вологды завтра днем отключат горячую воду в нескольких домах

[ Общество ]

ТГК-2 сообщает о том, что в пятницу, 17 мая, будет отключена горячая вода в нескольких домах Южного района Вологды. Причина отключения – подготовка тепловых сетей района к проведению гидравлических испытаний для проведения профилактических работ. В частности, будет отключен участок сети между домами № 22-26 по улице Космонавта Беляева.

Горячая вода будет отключена с 9.00 до 19.00.    

«На период ремонта будет ограничена подача горячей воды части потребителей: 25 жилых домов, 2 дошкольных и 2 учебных заведений», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на время проведения гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей и теплофикационного оборудования горячее водоснабжение у потребителей будет отсутствовать.

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