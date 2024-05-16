В Вологде выбрали лучших экспортеров

Конкурс проводит региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициируемых президентом РФ.

Экспортный потенциал компаний в этом году оценивался в 10 номинациях: в сферах промышленности, машиностроения, высоких технологий, деревообработки и домостроения, агропромышленного комплекса, в сфере креативных индустрий, отдельные номинации «Экспорт малых городов», «Экспорт онлайн» и «Женщина в экспорте».

«Всего на конкурс было подано 50 заявок, члены конкурсной комиссии определили 10 победителей и 18 призеров. При выборе победителей эксперты использовали методику оценки внешнеэкономической деятельности участников, которая включает в себя следующие показатели: общий объем экспортируемой продукции, ценовую политику, географию и другие параметры. Пока в России еще нет официального праздника «День экспортера», но несомненно, что такие конкурсы создают праздничное настроение компаниям, чья продукция востребована на зарубежных рынках», — рассказала директор Центра «Мой бизнес» Дарья Серебрякова.

В номинации «Экспорт года в сфере промышленности» победителем стал Вологодский аккумуляторный завод — крупнейший завод-изготовитель свинца, различных видов его сплавов, поставляющий изделия на российский и зарубежный рынок.

Победителем в номинации «Экспорт в сфере машиностроения» стала компания «Механика», которая производит вездеходы под торговой маркой «TINGER».

Экспортером года в сфере высоких технологий стала инновационное предприятие «Новотех-эко», производящее ультразвуковое оборудование для обеззараживания воды.

Победителем в номинации «Экспортер года в сфере АПК» признано АО «Абиогрупп», которое экспортирует технический жир для производства моющих средств и технических масел, косметики и биотоплива.

В номинации «Экспорт онлайн» первое место заняла компания «Огнецвет», экспортирующая чайные напитки, благовония и зубные порошки в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию и Таиланд.

Экспортером года в сфере деревообработки стало предприятие «Белка», которое экспортирует дверные коробки, балясины, вагонку и строганую доску. В номинации «Экспортер года в сфере деревянного домостроения» стала компания «ЛогАртХаус», производящая дома из клееного бруса.

В креативной сфере победителем стал ИП Ульянов Александр Владимирович (Торговая марка «Овечкинъ»), который занимается производством изделий из натуральной овчины.

Победителем в номинации «Экспорт малых городов» признано ООО «Фабрика Дерусса» из Кадуйского района, которое более 15 лет производит высококачественную продукцию из древесины хвойных пород.

В номинации «Женщина в экспорте» победителем стала компания «Экстра-лес», генеральным директором которой является Миронова Ольга Анатольевна. Компания экспортирует высококачественные пиломатериалы и круглые лесоматериалы в Китай.

Предприятия, занявшие первые места на региональном этапе, смогут представить Вологодскую область на этапе конкурса по Северо-Западу, победители которого получат возможность участвовать в федеральном этапе конкурса «Экспортёр года».