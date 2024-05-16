Вологодские клубы не смогли пробиться в полуфинал кубка «Золотого кольца»

В 1/4 финала ФК «Череповец» встречался с СК «Тверь» и минимально уступил в первом матче 1:2. Накануне в ответном поединке череповчане дома смогли отыграть эту разницу, выиграв в основное время 1:0 благодаря голу Владимира Максакова в концовке первого тайма. Таким образом, счёт по сумме двухматчевого противостояния стал 2:2 и была назначена серия пенальти, в которой сильнее оказались гости - 4:2. ФК «Череповец» завершает на этом свой поход за кубком.

«Олимп» на этой стадии турнира встречался с кировским «Фанкомом». Ничья в первом матче 1:1 оставляла неплохие надежды вологжанам на прохождение в третий раунд кубка. Для этого нужно было обыгрывать кировчан уже на их поле.

К сожалению, этого сделать не удалось. Единственный гол у вологжан забил Антон Ковалев в середине второго тайма. К этому времени команда Дениса Кубасова уже уступала 6 мячей. Окончательный счёт матча - 1:9.

Вологодский «Олимп», как и ФК «Череповец», теперь может сосредоточить все внимание на первенстве МФФ «Золотое кольцо», которое стартует в конце мая. 29 мая череповчане в первом матче сыграют дома с «Фанкомом». «Олимп» начнет турнир только в 3-м туре игрой против клуба «Родник».