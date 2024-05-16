Подросток переехал на легковой машине однокурсника в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце на площади Строителей 17-летний подросток переехал своего однокурсника на автомобиле Фольксваген Гольф. Происшествие случилось накануне днем. Видео происшествия сегодня опубликовал городской «Канал 12».

Как говорится в сообщении, несовершеннолетний студент одного из колледжей взял у приятеля Фольксвагена прокатиться. Как только парень сел за руль, на капот автомобиля запрыгнул еще один их товарищ. Во время движения водитель притормозил и сидящий на капоте юноша скатился прямо под колеса автомобиля.

Пострадавшего достали из-под авто и отвезли в больницу.

В отношении водителя составили протокол за вождение без прав. Также будет наказан владелец Фольксвагена, который разрешил сесть за руль человеку без прав.

 

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