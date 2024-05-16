Вологодский предприниматель осужден за взятку в размере 11,6 млн рублей

[ Общество ]

В городе Магас республики Ингушетия вынесен приговор вологодскому предпринимателю за взятку в размере 11,6 млн рублей, которая была передана сотрудникам местного ГИБДД.

Как сообщает республиканское управление следственного комитета, с 2020 по 2021 годы предприниматель, который осуществлял деятельность в Вологде, договорился с тремя сотрудниками ГИБДД, которые выдавали свидетельства о безопасности конструкции автомобилей, за деньги выдать ему свидетельства без прохождения осмотра.

«После дачи сотрудникам правопорядка взятки в размере более 11 млн 600 тыс. рублей, осужденному выданы без проведения осмотра свидетельства о безопасности конструкции на 322 транспортных средства», - уточнили в пресс-службе республиканского следкома.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье за дачу взятки в особо крупном размере.

В результате Верховным судом Ингушетии он был приговорен к 8 годам колонии.

Уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД выделено в отдельное производство.

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