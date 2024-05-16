В Вологде открывается выставка предметов из Пушкинского музея

17 мая в художественном отделе Вологодского кремля откроется выставка «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина (Москва). Начало мероприятия в 16:00.

Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения Пушкина, имя которого давно стало синонимом русского языка и русской культуры. Экспозиция дает уникальную возможность жителям Вологды познакомиться с собранием московского пушкинского музея, включающим в себя материалы, связанные с жизнью и творчеством поэта, с его эпохой и посмертной славой.

Выставка разделена на два раздела. В первом демонстрируются материалы биографического характера. Здесь представлены изображения самого Пушкина и его родителей, портреты современников – литературных единомышленников и противников, друзей и недругов. Пушкинские строки, сопровождающие портреты, помогают лучше понять и личность каждого из изображенных, и характер их отношений с Пушкиным. В акварелях, гравюрах, литографиях и живописных полотнах перед зрителями предстанет Россия первой трети XIX века. Атмосферу эпохи помогут почувствовать прижизненные издания пушкинских произведений и предметы декоративно-прикладного искусства.

Следующий раздел составили иллюстрации, эскизы костюмов и декораций, выполненные художниками ХХ века и нашими современниками, а также издания пушкинских произведений, увидевшие свет в XIX – ХХI веках. На выставке представлены работы Анатолия Иткина, Евгения Куманькова, Татьяны Мавриной, Владимира Милашевского, Ивана Рерберга, Михаила Родионова, Елены Самокиш-Судковской, Валерия Траугота, Василия Шухаева и других. Работы современных художников свидетельствуют о том, что в настоящее время продолжаются поиски новых путей осмысления пушкинского наследия, новых средств выразительности, новых художественных приемов.

Выставка продлится до 1 сентября 2024 года. Посещение по цене входного билета в основную экспозицию музея.

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