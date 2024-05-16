Этим летом в Вологде появится еще 20 граффити

[ Общество ]

Третий фестиваль стрит-арта «Палисад – 2024» пройдет в Вологде с 24 по 30 июня. Город украсят уличные муралы и масштабное граффити.

В этом году на фестиваль подали заявки 95 художников из России, ближнего зарубежья и Венесуэлы. Мастерам было предложено несколько тем: «Родина первых», «Вологодское гостеприимство», «Известные вологжане», «Городские легенды», «Мы вместе» и «Фристайл». Комиссия выбрала 20 лучших художников из 17 российских городов и Венесуэлы. Стены и фасады зданий, которые будут использоваться, как полотна, пока согласовываются. Они должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей.

В 2023 году 20 уличных художников создали граффити на 19 зданиях города, на одном здании появилось сразу два больших изображения. Благодаря фестивалю в Вологде теперь есть граффити с изображением мецената Христофора Леденцова и создателя вологодского масла Николая Верещагина.

Организатором фестиваля стрит-арта «Палисад» является МЦ «ГОРКОМ 35» при поддержке Администрации города Вологды.

Фестиваль «Палисад – 2024» входит в масштабный мультиформатный проект «Фестивальное лето», который объединяет около двух десятков крупных фестивалей и более ста мероприятий в округах и районах области.

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Фото: cultinfo
 

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