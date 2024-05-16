В Вологде за прошедший вечер два ребенка попали под колеса машин

Оба ДТП произошли вчера, 15 мая, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

В 18:10 33-летний мужчина двигался на автомобиле «Тойота Камри» вблизи Паровозного переулка. В это время 11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сбил школьницу.

В этот же день в 20:30 во дворе дома №11 по улице Медуницинской произошло другое ДТП. По предварительной информации, 63-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», наехал на 14-летнего подростка, который двигался на самокате.

В результате ДТП оба ребенка получили травмы, и были направлены на амбулаторное лечение.