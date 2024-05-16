Сокольское предприятие запустило новый продукт

Специалисты Segezha Group (MOEX: SGZH) разработали на деревообрабатывающем производстве ООО «Сокол СиЭлТи» в Вологодской области новый продукт. Конструкционный материал CLT-плита с фаской может применяться как финишная отделка интерьера. Фаски выполняются на ламелях лицевой поверхности. На предприятии уже произвели и протестировали первые плиты с фаской, проверили эксплуатационные параметры, планируется производство первых домокомплектов с применением нового продукта.

«Покупатели современных деревянных домов очень ответственно подходят к выбору материалов. Появление на рынке эффектных интерьерных решений приветствуется. В сезоне-2024 таким продуктом может стать CLT с фаской. Эксплуатационные характеристики и доказанные несущие свойства CLT-панели плюс визуальная красота за счёт фаски могут стать важными аргументами при выборе дома. Для здоровья людей и окружающей среды они полностью безопасны, так как при их производстве используются клеи без формальдегида», - рассказал Семен Гоглев, директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения.

CLT (Cross Laminated Timber) – это многослойные перекрестно склеенные деревянные панели. Пиломатериалы предварительно высушивают до влажности 12% (±2%). Сухие ламели обрабатывают, укладывают и склеивают под давлением. Технология позволяет строить малоэтажные и многоэтажные дома, выпускать домокомплекты.

Строительство из CLT может вестись в экстремальных природных условиях благодаря отсутствию мокрых процессов и сварки. Минимизированы отходы, мусор, шум. Темп застройки в 4-5 раз выше, чем у железобетона. Поскольку древесина натуральная – сохраняется ее природный аромат, создается особый микроклимат в помещениях. CLT устойчивы и к грибковым поражениям. В сравнении с железобетоном и кирпичом CLT-конструкции меньше весят и меньше нагружают фундаменты – им вполне хватает облегченных или уже существующих. При этом они не дают усадку или деформацию.

Дома из CLT – это дома с энергоэффективностью класса «А+», которая выражается в том числе в низких коммунальных платежах (экономия по сравнению с домами, сделанными из других материалов, может составлять около 40%).

Еще одно преимущество – экологичность. Среднестатистический углеродный след – «минус» 610 кг СО2 на куб. м. Углеродный след других стройматериалов – всегда положительный и варьируется от «плюс» 300 до 13 000 кг СО2 на куб. м.

В России к масштабному промышленному производству CLT-панелей первой приступила Segezha Group в 2021 году. В Вологодской области запустили завод «Сокол СиЭлТи» мощностью 50 тыс. куб. м CLT-панелей (200 тыс. кв. м жилья в год). Здесь выпускают практически полный набор деталей для домокомплектов из дерева: CLT-панели, клееный брус, клееную конструкционную балку и другие элементы. Длина панелей – до 16 м, ширина – до 3,5 м, толщина – от 60 до 400 мм. Вес – порядка 500 кг/куб.м.