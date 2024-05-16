На Вологодчине создадут 16 парков в лесу

На территории Вологодской области реализуется проект «Парки в лесу», направленный на создание и развитие зон отдыха для жителей региона, а также повышение туристического потенциала Вологодчины.

«Для реализации данного проекта рассмотрено 69 земельных участков в 22 муниципальных образованиях области, выбрано 16 наиболее востребованных, на которых целесообразно создание обустроенных мест отдыха, зон спорта, объектов благоустройства, троп здоровья, велосипедных и лыжных трасс, освещения. Общая площадь земельных участков составляет порядка 122 гектаров, на данных участках планируется создание 54 километров лыжных трасс, пять туристических зон», – рассказал начальник Департамента лесного комплекса области Владислав Ефанов.

Выбранные земельные участки расположены на территории Бабаевского, Бабушкинского, Великоустюгского, Верховажского, Вологодского, Вытегорского, Кирилловского, Нюксенского, Сокольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Устюженского и Череповецкого районов.

Для реализации проекта привлекут социально-ответственный бизнес, в том числе арендаторов лесных участков и крупные предприятия лесопромышленного комплекса.