Первый кузнечный арт-фестиваль «Магия огня и звон металла» пройдет в Вологде в рамках международного фестиваля народных промыслов «Город ремесел» с 27 по 30 июня.

Как пояснили в администрации Вологды, во время кузнечного фестиваля состоится «Битва кузнецов», на которой участникам за три часа нужно будет выковать изделие. Все желающие смогу посетить мастер-классы по кузнечному делу. Также будет работать выставка-продажа кузнечных изделий.

Помимо кузнецов, в Вологду также приедут пять профессиональных команд керамистов, которые в течение недели создадут пять скульптур в человеческий рост.