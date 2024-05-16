Первый кузнечный арт-фестиваль «Магия огня и звон металла» пройдет в Вологде

[ Общество ]

Первый кузнечный арт-фестиваль «Магия огня и звон металла» пройдет в Вологде в рамках международного фестиваля народных промыслов «Город ремесел» с 27 по 30 июня.  

Как пояснили в администрации Вологды, во время кузнечного фестиваля состоится «Битва кузнецов», на которой участникам за три часа нужно будет выковать изделие. Все желающие смогу посетить мастер-классы по кузнечному делу. Также будет работать выставка-продажа кузнечных изделий.

Помимо кузнецов, в Вологду также приедут пять профессиональных команд керамистов, которые в течение недели создадут пять скульптур в человеческий рост.  

Теги:
кузнецы фестиваль
 

Последние новости

В Вологде за прошедший вечер два ребенка попали под колеса машин
Сокольское предприятие запустило новый продукт
На Вологодчине создадут 16 парков в лесу
Первый кузнечный арт-фестиваль «Магия огня и звон металла» пройдет в Вологде
Евгений Шулепов отправлен в следственный изолятор
Вологжане завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях среди лиц с поражением ОДА
В Чагодощенском округе закрывают хлебозавод
АПК Вологодчины отправил за 4 месяца на экспорт продукции на 1,5 млрд рублей
Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение в виде пластиковой карты
Четверо череповчан получили длительные сроки за жестокое убийство 20-летней давности