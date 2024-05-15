В Чагодощенском округе закрывают хлебозавод

В поселке Сазоново Чагодощенского округа закрывают хлебозавод. Как рассказал на своей странице в соцсетях глава округа Александр Косенков, в настоящее время предприятие работает на 30% от мощности, выпекая 18 тонн продукции в месяц. Сейчас собственник предприятия принял решение, что хлебозавод будет работать до 18 июля, после чего предприятие будет выставлено на продажу.

«Вологодское областное потребительское общество, которое является собственником Сазоновского хлебозавода, сообщило о своём намерении закрыть убыточное предприятие ещё летом прошлого года. После переговоров с председателем ВОПО Н.С. Толоконниковой, была достигнута договорённость о том, что ВОПО предпримет попытку вывести хлебозавод на уровень рентабельности для того, чтобы избежать закрытия предприятия. Произошла смена руководителя хлебозавода. Однако, по информации собственника, принимаемые меры не принесли ожидаемых результатов: качество продукции осталось нестабильным, спрос на продукцию не вырос», - рассказал Косенков в соцсетях.

По словам главы округа, на предприятии в последнее время работало 37 человек, всем им окажут помощь по поиску вариантов дальнейшей работы. Тем временем администрация округа совместно с правительством области ищут потенциального инвестора для Сазоновского хлебозавода.