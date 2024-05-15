Вологжане завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях среди лиц с поражением ОДА

Вологжане завоевали две медали на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Старты проходят в городе Дзержинске с 13 по 18 мая. В них принимают участие 197 спортсменов из 31 региона России.

Вологодскую область на соревнованиях представляют Светлана Василисина и Дария Макаева из спортивной школы «Олимп».

Светлана стала победителем на дистанции 50 метров вольным стилем в возрастной группе 9-12 лет.

Дария на дистанции 100 метров на спине в возрастной группе 13-15 лет стала бронзовым призёром. На дистанции 50 метров вольным стилем заняла 4 место.