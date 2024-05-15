АПК Вологодчины отправил за 4 месяца на экспорт продукции на 1,5 млрд рублей

Агропромышленный комплекс Вологодской области за первые 4 месяца 2024 года отправил на экспорт продукции на 1,5 млрд рублей. Об этом стало известно при подведении итогов работы АПК с начала года.

«По предварительным статистическим данным, за первые 4 месяца 2024 года экспорт продукции АПК Вологодской области составил 16 миллионов долларов США или почти 1,5 миллиарда российских рублей. Традиционно в списке лидеров-партнеров - Узбекистан, Китай и Казахстан», - рассказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В эти страны отправлено 72% от общего объема экспорта.

Больше всего за границу отправлено детского питания, кондитерских изделий, муки, а также гранул из рыбы в виде готовых кормов для животных.

Также в структуре экспорта жиры, масла животного происхождения, овощи и чай.

Как уточнили в пресс-службе врио главы региона, вологодские предприятия молочной отрасли дополнительно планируют начать экспорт в Китай сухого молока. Сейчас туда экспортируют сухие завтраки, мюсли, кукурузные хлопья, муку тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы.