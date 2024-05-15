Четверо череповчан получили длительные сроки за жестокое убийство 20-летней давности

В Череповце городским судом четверо мужчин приговорены к длительным срокам за убийство с разбоем 20-летней давности. Преступление было совершено в апреле 2004 года.

Мужчины ворвались в квартиру дома по улице Ленинградской, где в момент нападения находился хозяин жилья с двумя детьми, младшему из которых было 2 года, старшему 10 лет.

«Хозяина квартиры и его старшего сына они жестоко избили двумя металлическими предметами по голове, после чего забрали из квартиры более 600 тысяч рублей. 10-летнего мальчика удалось спасти, а его отец от полученных травм скончался», - пояснили в пресс-службе судов области.

После нападения было возбуждено уголовное дело, однако установить личности преступников по горячим следам не удалось.

«На месте происшествия была обнаружена и изъята трикотажная шапка-маска, на внешней поверхности которой при проведенном генотипоскопическом исследовании была обнаружена лишь кровь потерпевшего. В 2023 году по шапке была проведена судебная экспертиза ДНК, выявившая на внутренней поверхности генотип одного из соучастников событий. Учитывая, что ранее он был неоднократно судим, его геномные сведения содержались в специализированной федеральной базе», - рассказали о ходе расследования в региональном управлении следственного комитета.

Подозреваемый дал признательные показания, после чего были выявлены остальные участники нападения. Как выяснилось, на момент совершенного преступления им было 26, 27, 33 и 29 лет. К нападению они готовились несколько месяцев.

Суд признал всех их виновными в убийстве с разбоем.

«Одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, еще троим – в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в областном суде.

Также с них взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тыс. руб. - в пользу матери детей, 1,9 млн. руб. – в пользу сына погибшего мужчины, которому на момент преступления было 10 лет.