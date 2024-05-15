Объявлена программа XVI Международного театрального фестиваля «Голоса истории»

Объявлена программа одного из главных и самых ожидаемых летних фестивалей – XVI Международного театрального фестиваля «Голоса истории». Зрителей ждут более двадцати спектаклей.

«Международный театральный фестиваль «Голоса истории» проходит в Вологодской области один раз в два года – это, действительно, один из главных и самых ожидаемых летних фестивалей Вологодчины. В этом году он стартует 19 июня на Кремлевской площади Вологды. До 27 июня вологжанам покажут более двух десятков спектаклей драматических театров Северо-Запада России», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. С этого года Георгий Юрьевич также является председатель оргкомитета фестиваля.

Фестиваль этого года будет своеобразным «смотром» спектаклей драматических театров Северо-Запада России, часть из которых покажут под открытым небом в исторических стенах Вологодского кремля.

В программе фестиваля – спектакли конкурсной и внеконкурсной программ. Председателем жюри будет народный артист России, известный российский актер театра и кино Валерий Баринов. В афише представлены театры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Новгорода, Владимира, Сыктывкара, Северодвинска, Котласа, Мурманска. Представят свои постановки и хозяева фестиваля – вологодские и череповецкие драматические театры.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 19 июня на Кремлевской площади Вологды. В Консисторском дворе покажут спектакль «Борис Годунов» Вологодского ТЮЗа в постановке народного артиста России Бориса Гранатова. Вологодский драматический театр представит спектакль «Барышня-крестьянка» в постановке режиссера Ирины Астафьевой. Кроме того, в рамках фестиваля театры кукол представят специальную программу «Истории+».

Закроет «Голоса истории» спектакль «Шутки Достоевского» Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета 27 июня.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

19 июня

19:00 – Торжественная церемония открытия фестиваля (Кремлевская площадь). Вход свободный.

22:00 – «Борис Годунов» Вологодского театра юного зрителя (Вологодский кремль, Консисторский двор). 16+

20 июня

11:00, 14:00 – «Бабочка» Театра кукол «Бродячая собачка», г. Санкт-Петербург (Театр кукол «Теремок», большой зал). 12+

18:00 – «Андрей Боголюбский» Владимирского академического театра драмы (Вологодский драматический театр). 12+

18:30 – «Наводнение» Вологодского областного театра кукол «Теремок» (Театр кукол «Теремок», малый зал). 18+

22:00 – «Сны белых ночей» Театра-фестиваля «Балтийский дом», г. Санкт-Петербург (Вологодский кремль, Консисторский двор). 12+

21 июня

16:00 – «Сережа Есенин» Рязанского областного театра кукол (Театр кукол «Теремок», большой зал). 6+

18:00 – «И я любил. И я изведал»: творческий вечер народного артиста России Валерия Баринова (Кирилло-Белозерский музей-заповедник, г. Кириллов). 12+

18:30 – «Наводнение» Вологодского областного театра кукол «Теремок» (Театр кукол «Теремок», малый зал). 18+

19:00 – «Сережа Есенин» Рязанского областного театра кукол (Театр кукол «Теремок», большой зал). 6+

22:00 – «Барышня-крестьянка» Вологодского драматического театра (Вологодский кремль, Консисторский двор). 12+

22 июня

16:00, 18:30 – «Железо» Театра кукол республики Карелия (Театр кукол «Теремок», большой зал). 12+

18:00 – «Ради жизни» Театра для детей и молодежи, г. Череповец (Вологодский драматический театр). 12+

22:00 – «А зори здесь тихие» Котласского драматического театра (Вологодский кремль, Консисторский двор). 12+

23 июня

16:00, 18:30 – «Преступление и наказание» Творческого объединения «Малый театр кукол», г. Санкт-Петербург (Театр кукол «Теремок», малый зал). 12+

18:00 – «Ночь перед рождеством» Театра для детей и молодежи, г. Череповец (Вологодский драматический театр). 12+

18:00 – «И я любил. И я изведал»: творческий вечер народного артиста России Валерия Баринова (Филармоническое собрание, г. Череповец). 12+

22:00 – «Долина нашей памяти» Театра драмы им. В. Савина при участии Молодежного театра Республики Коми (Вологодский кремль, Консисторский двор). 12+

24 июня

18:00 – «И я любил. И я изведал»: творческий вечер народного артиста России Валерия Баринова (Вологодский драматический театр). 12+

22:00 – «Чайка» Северодвинского драматического театра (Вологодский кремль, Консисторский двор). 16+

25 июня

16:00, 19:00 – «Уединенный домик на Васильевском» Гродненского областного театра кукол, Республика Беларусь (Вологодский областной ТЮЗ). 18+

18:00 – «Горе от ума» Камерного театра, г. Череповец (Вологодский драматический театр). 12+

22:00 – «Куллерво» Государственного Национального театра Республики Карелия (Вологодский кремль, Консисторский двор). 12+

26 июня

18:00 – «Правда – хорошо, а счастье лучше» Новгородского областного академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского (Вологодский драматический театр). 12+

18:30 – «Удачи, Марк!» Вологодского областного театра кукол «Теремок» (Театр кукол «Теремок», большой зал). 12+

22:00 – «Ты мое воскресенье» Мурманского областного драматического театра (Вологодский кремль, Консисторский двор). 12+

27 июня

16:00 – Торжественная церемония закрытия фестиваля (Вологодский кремль, Консисторский двор)

18:30 – «Удачи, Марк!» Вологодского областного театра кукол «Теремок» (Театр кукол «Теремок», большой зал). 12+

19:00 – «Шутки Достоевского» Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета (Вологодский драматический театр). 16+

Купить билеты на спектакли: https://dramtheater.ru/glavnoe-menyu/golosa-istorii/kupit-bilet.html

По ссылке можно подробнее ознакомиться с программой фестиваля «Голоса истории»: https://cultinfo.ru/events/golosa-istorii/.