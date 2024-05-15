От рук подростков пострадал общественный туалет в парке Череповца

13 мая подростки разгромили туалет в новом парке "Серпантин" в городе металлургов. Инцидент попал на камеры системы «Безопасный город». Об это сообщает портал cherinfo.

«В туалете три кабинки. Испорчена кабинка для маломобильных групп: вынесена дверь, пропал дозатор для жидкого мыла, вырван выключатель, сломано ведро. Это безобразие обнаружил охранник, который приехал закрывать модуль на ночь. Наши сотрудники зафиксировали повреждения, заявление в полицию написано», — сообщили в «Водоканале».

Отметим, ранее в Череповце хулиганы уже портили общественные туалеты на площади Химиков, в парке 200-летия, в Комсомольском парке, на Ломоносовском пляже.