В Вологде состоится встреча с путешественником и писателем Антоном Кротовым

15 мая в Юношеском центре Вологодской областной научной библиотеки пройдет встреча с путешественником и писателем Антоном Кротовым. Он расскажет о своей последней поездке по странам Южной Америки.

Антон путешествует с 16 лет. За это время он посетил более 140 стран, ни разу не обратившись в турфирму, отель или к гиду. О своих путешествиях он написал 67 книг. Также он основал московскую Академию вольных путешествий и проект «Дом для всех», создал «Трезвый лесной сход вольных путешественников». Выступал более чем с 1100 лекций в 320 городах мира, от Магадана до Кейптауна.

Опасности – настоящие и вымышленные, еда, цены, здоровье, визы, автостоп, снаряжение, вода и все необходимое для того, чтобы поехать в Африку; изменения Африки во времени, что поменялось за 25 лет; чего ожидать от Африки и чего там не будет – обо всем этом расскажет вологжанам Антон Кротов, проиллюстрировав свой рассказ снимками из путешествий.

Начало встречи в 17:30 по адресу: ул. Мира 34, вход с улицы Батюшкова.

Вход свободный. 6+