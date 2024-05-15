Тело человека обнаружили пожарные в бане в Сямженском районе

[ Происшествия ]

Пожар произошел сегодня ночью около 01:30 в деревне Роговицинская Сямженского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Возгорание началось в частной бане. На место происшествия выехали 9 огнеборцев и 4 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.

После тушения в бане обнаружили тело человека, его личность пока устанавливают специалисты. 57-летний собственник участка утверждает, что в деревню он не ездил уже несколько месяцев, а баня не эксплуатировалась более 10 лет.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Теги:
пожар нашли тело МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

Последние новости

Тело человека обнаружили пожарные в бане в Сямженском районе
ФСБ заявляет о перекрытии межрегионального канала поставки наркотиков
Водителя госпитализировали после лобового столкновения в Вытегорском районе
Мэр Череповца принял решение об окончании отопительного сезона
В Вологде начали косить траву
Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Шексне
Центр Вологды будет перекрыт в воскресенье
Первая партия вологодского мороженого отправлена в Израиль
12 золотых медалей завоевали череповчане на первенстве Ленинградской области по ушу
Георгий Филимонов намерен бороться с обшарпанными фасадами домов