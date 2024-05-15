Тело человека обнаружили пожарные в бане в Сямженском районе

Пожар произошел сегодня ночью около 01:30 в деревне Роговицинская Сямженского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Возгорание началось в частной бане. На место происшествия выехали 9 огнеборцев и 4 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.

После тушения в бане обнаружили тело человека, его личность пока устанавливают специалисты. 57-летний собственник участка утверждает, что в деревню он не ездил уже несколько месяцев, а баня не эксплуатировалась более 10 лет.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.