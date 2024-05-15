ФСБ заявляет о перекрытии межрегионального канала поставки наркотиков

[ Общество ]

Управление ФСБ по Вологодской области сообщает о перекрытии межрегионального канала поставки наркотиков. Оперативниками управления на трассе А-144 на территории Вологодского округа был задержан 48-летний уроженец Петрозаводска, в машине которого обнаружено более 1,5 синтетической дури.

«Наркотики мужчина изъял из тайниковой закладки на территории Выборгского района Ленинградской области, куда специально для этого приехал из республики Карелия. Затем на автомобиле знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, он отправился в сторону г. Великого Устюга. Сбывать запрещенные вещества житель Карелии намеревался на территории Вологодской области», - рассказали в управлении ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до пожизненного лишения свободы.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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