Водителя госпитализировали после лобового столкновения в Вытегорском районе

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Авария произошла 14 мая около 17:00 на 369-м километре автодороги «Вологда – Медвежьегорск» в Вытегорском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

40-летний вологжанин, находясь за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой «Шевроле Авео» под управлением 56-летнего жителя Карелии.

В результате ДТП водитель «Ниссана» получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом левого бедра и перелом левой руки. Мужчину госпитализировали в Вытегорскую центральную районную больницу.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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