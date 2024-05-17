Водителя госпитализировали после лобового столкновения в Вытегорском районе

Авария произошла 14 мая около 17:00 на 369-м километре автодороги «Вологда – Медвежьегорск» в Вытегорском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

40-летний вологжанин, находясь за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой «Шевроле Авео» под управлением 56-летнего жителя Карелии.

В результате ДТП водитель «Ниссана» получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом левого бедра и перелом левой руки. Мужчину госпитализировали в Вытегорскую центральную районную больницу.