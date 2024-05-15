Мэр Череповца принял решение об окончании отопительного сезона

Мэр Череповца Вадим Германов назвал точную дату окончания отопительного сезона в города. По его словам, отопление в квартирах отключат 20 мая. К вечеру понедельника все батареи уже будут холодными.

«После аномальных холодов температура воздуха, наконец, начала повышаться. К выходным синоптики обещают почти летние +20. Прогреются даже те квартиры, в которых всегда холодно», - рассказал Вадим Германов.

По его словам, понедельник для отключения батарей выбран не случайно. Дело в том. Что самое большое количество коммунальных аварий приходится именно на окончание и начало отопительного сезона.