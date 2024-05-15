В Вологде начали косить траву

В областном центре начали косить траву. Общая площадь территорий, которые предстоит обработать – более 115 га. По словам руководителя МКУ «Службы городского хозяйства Юлии Поповой, покос травы будет проводиться в три этапа.

«Приступили к покосу травы, работы будем выполнять с учетом погодных условий. Уже были организованы покосы на улицах Ярославской, Ленинградской, Карла Маркса, Окружном шоссе и др. В течение летнего сезона на территории города запланирован покос в три этапа. Первый этап планируем завершить 6 июня, 2 этап продлится с 7 июня по 28 июня, 3 этап – с 10 августа по 30 августа. Работы также будут проводить в 49 парках и скверах Вологды на площади 44 га», – рассказала Юлия Попова.

Одновременно в мае начнутся работы по борьбе с борщевиком. Контрактом предусмотрена двукратная обработка территорий на площади 59,5 га. Первый цикл работ будет проведен до 11 июня, второй – в июле-августе, - сообщает пресс-служба городской администрации.