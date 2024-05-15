Центр Вологды будет перекрыт в воскресенье

Центр Вологды будет перекрыт на полдня в воскресенье, 19 мая. В городе будет проводиться полумарафон «ЗаБег.рф».

Уже с 5 часов утра будет запрещена стоянка транспорта на площади Возрождения; на улице Лермонтова на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Предтеченской; на улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина; на улице Ленина на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской и от улицы Галкинской до улицы Зосимовской; на улице Зосимовской на участке от улицы Предтеченской до Пречистенской набережной; на Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской; на улице Мира на участке от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова; на улице Козленской на участке от улицы Предтеченской до улицы Мира; на улице Пушкинской на участке от улицы Лермонтова до улицы Ленина и от улицы Герцена до улицы Козленской; на улице Марии Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта; на проспекте Победы на участке от Торговой площади до улицы Мира; на Советском проспекте на участке от улицы Предтеченской до улицы Марии Ульяновой.

С 7.00 на этих участках улиц движение будет полностью перекрыто. Ограничения продлятся до 13.00.

Также в связи с проведением полумарафона будут изменены маршруты общественного транспорта, который следует через центральную часть города.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, полумарафон проводится для пропаганды здорового образа жизни. Принять в нем участие могут все желающие. Дистанции полумарафона – 1, 5, 10 и 21,5 км.