Первая партия вологодского мороженого отправлена в Израиль

[ Общество ]

В Израиль отправлена первая в этом году партия вологодского мороженого. Как рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ветеринарный сертификат выдан на 7,9 тонн продукции, которая сначала отправится в Санкт-Петербург, а затем морским путем в Израиль.

«Наиболее популярными в экспортной партии холодного лакомства из Вологды стали эскимо в шоколадной глазури (1,4 тонны), пломбир с вареным сгущенным молоком в вафельном стаканчике (1,2 тонны) и шоколадный пломбир в вафельном стаканчике (0,9 тонн)», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

С начала 2024 года на экспорт было отправлено уже 127 тонн мороженого из Вологды в 4 страны - Сенегал, Нигерию, Израиль и Монголию. Пор данным ведомства, это на 20% больше аналогичного периода прошлого года.  

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