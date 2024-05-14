12 золотых медалей завоевали череповчане на первенстве Ленинградской области по ушу

56 медалей, 12 из которых высшего достоинства, завоевали череповчане на первенстве Ленинградской области по ушу, которое прошло на базе УТЦ «Кавголово».

В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из различных регионов Северо-Западного федерального округа.

Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств.

Победителями турнира стали Мария Батанова, Роман Заборский, Ксения Суханова, Екатерина Бренчанинова, Степан Родичкин, Артем Севериков, Дарья Никешина, Савелий Серанов, Виктория Муравьева, София Цветкова, Илья Беляев и Василиса Семибратьева.