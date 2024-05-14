Георгий Филимонов намерен бороться с обшарпанными фасадами домов

Врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонов сегодня объявил о старте программы «Фасады», в рамках которой будут отремонтированы фасады домов в Вологде и Череповце. За три года в обоих городах власти планируют отремонтировать 65 домов.

«Без слез не взглянешь на фасады домов Вологды и Череповца. Необходимо сделать, чтобы вологжанам приятно было ходить по городским улицам. На некоторых домах обшарпанные ужасные фасады, а здания приличные. Нужно их сделать обязательно», - заявил врио губернатора.

В этом году выделены средства на ремонты фасадов 10 домов в Череповце и 8 домов Вологды. Эти ремонты будут проводиться помимо плановых работ Фонда капитального ремонта. В областном центре, в частности, работы будут проведены на фасадах домов по улице Герцена.

Оставлять дома в том виде, в котором они сейчас, по словам Филимонов, это все равно, что прийти в рваном, грязном пальто на праздник.

Также врио губернатора напомнил о едином рекламном коде для вывесок и наружной рекламы на фасадах городских домов. Некоторые дома в Вологде будут украшены граффити.