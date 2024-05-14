Череповчанку подозревают в фиктивной регистрации мигрантов

32-летняя жительница Череповца подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Следственный отдел по городу Череповцу возбудил в отношении нее уголовное дело.

Женщина являлась собственницей комнаты в доме на улице Ленина в городе металлургов. По версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2024 года она предоставила в МФЦ документы для прописки нескольких мигрантов, которым была необходима регистрация на территории РФ. При этом ни череповчанка, ни иностранцы фактически не собирались проживать в комнате.

«Своими действиями злоумышленница пыталась лишить правоохранителей возможности осуществлять контроль за соблюдением мигрантами норм действующего на территории страны законодательства», – отметили в пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УМВД России по городу Череповцу, по материалам которых территориальным следственным отделом было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения. Комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, продолжается.