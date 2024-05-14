Глава Нюксенского округа Сергей Мазаев уходит в отставку

Глава Нюксенского округа Сергей Мазаев написал заявление об отставке. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве региона.

На должность исполняющего обязанности главы округа Георгий Филимонов рекомендовал Юлию Шевцову, которая сейчас является заместителем главы Великоустюгского округа. Курировать Нюксенский округ впоследствии будет департамент внутренней политики. Евгению Тютюкову поручено заняться вопросом поиска нового главы округа и обеспечить «бесшовный» переход власти. В течение месяца будет представлен новый кандидат на должность главы муниципалитета.

«Когда нет команды, когда хаос, когда руководитель не владеет матчастью, толком не является хозяином на территории, которого ценят и уважают, когда люди толком не знают, к кому по какой проблеме обратиться социального или бытового плана, когда нет слаженного коллектива, когда у руководителя нет заинтересованности и все это время он там отбывал номер, показывая низкую эффективность, тогда требуется необходимый кадровый ход», - объяснил кадровые перестановки Филимонов.

Напомним, Сергея Мазаева избрали главой Нюксенского округа 19 мая прошлого года. Ранее, с 2017 года по декабрь 2022 года, он возглавлял администрацию города Сокола.