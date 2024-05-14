Георгий Филимонов назначил известного российского боксера своим заместителем

[ Общество ]

Новым заместителем врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова назначен известный российский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Поветкин. Об этом Георгий Филимонов заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

Как уточнил врио губернатора, «это решение символичное и в политическом смысле заслуживает особого внимания».

«Александр Владимирович будет отвечать за большой блок вопросов, связанных с патриотическим воспитанием, здоровым образом жизни, популяризацией здорового образа жизни, за те вопросы, которые принято считать продвижением культурно-нравственных ценностей среди молодежи. Также он будет заниматься продвижением фольклора и культуры Вологодчины», - заявил Филимонов.

Врио губернатора также заявил, что сегодня это востребованное направление работы.

 

«Мы задаем тренды, создавая новые форматы вовлечения молодежи», - пояснил Георгий Филимонов.

Александр Поветкин – российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой категории. Является олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира 2003 года, двукратным чемпионом Европы 2002 и 2004 годов. Поветкин -  Заслуженный мастер спорта РФ. Входил в десятку лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec в 2007-2017 и 2019-2020 годах.

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