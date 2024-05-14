Георгий Филимонов назначил известного российского боксера своим заместителем

Новым заместителем врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова назначен известный российский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Поветкин. Об этом Георгий Филимонов заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

Как уточнил врио губернатора, «это решение символичное и в политическом смысле заслуживает особого внимания».

«Александр Владимирович будет отвечать за большой блок вопросов, связанных с патриотическим воспитанием, здоровым образом жизни, популяризацией здорового образа жизни, за те вопросы, которые принято считать продвижением культурно-нравственных ценностей среди молодежи. Также он будет заниматься продвижением фольклора и культуры Вологодчины», - заявил Филимонов.

Врио губернатора также заявил, что сегодня это востребованное направление работы.

«Мы задаем тренды, создавая новые форматы вовлечения молодежи», - пояснил Георгий Филимонов.

Александр Поветкин – российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой категории. Является олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира 2003 года, двукратным чемпионом Европы 2002 и 2004 годов. Поветкин - Заслуженный мастер спорта РФ. Входил в десятку лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec в 2007-2017 и 2019-2020 годах.