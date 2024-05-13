Четверо вологодских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады

Четверо школьников из Вологодской области стали победителями Всероссийской олимпиады 2023/2024 учебного года. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Георгий Филимонов. Финал проходил в 14 регионах страны. Вологодчину представляли 36 старшеклассников из Вологды, Череповца, Череповецкого района, Междуреченского и Сямженского округов.

По литературе диплом победителя получила Виктория Серова, выпускница Общеобразовательного лицея «АМТЭК»; по физике – Матвей Зенков, выпускник Вологодского многопрофильного лицея; по обществознанию – Полина Косарева, ученица 9 класса Череповецкой школы №24; по русскому языку – Анна Овечкина, выпускница Вологодского многопрофильного лицея.

Все победители смогут поступить в любое российское учреждение высшего образования без прохождения вступительных экзаменов по соответствующему профилю.

Ещё 16 участников олимпиады из Вологодской области завоевали дипломы призёров по географии, биологии, истории, искусству (МХК), праву, химии, экологии, физической культуре, математике, русскому, немецкому, английскому языкам и, впервые, по китайскому языку.

Напомним, в регионе с этого года увеличены выплаты победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников, а также учителям региона, их подготовившим. По 500 тысяч рублей получают победители заключительного этапа и их наставники, по 300 тысяч рублей – призёры и их наставники.