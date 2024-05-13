Четверо вологодских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады

[ Общество ]

Четверо школьников из Вологодской области стали победителями Всероссийской олимпиады 2023/2024 учебного года. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Георгий Филимонов. Финал проходил в 14 регионах страны. Вологодчину представляли 36 старшеклассников из Вологды, Череповца, Череповецкого района, Междуреченского и Сямженского округов.

По литературе диплом победителя получила Виктория Серова, выпускница Общеобразовательного лицея «АМТЭК»; по физике – Матвей Зенков, выпускник Вологодского многопрофильного лицея; по обществознанию – Полина Косарева, ученица 9 класса Череповецкой школы №24; по русскому языку – Анна Овечкина, выпускница Вологодского многопрофильного лицея.

Все победители смогут поступить в любое российское учреждение высшего образования без прохождения вступительных экзаменов по соответствующему профилю.

Ещё 16 участников олимпиады из Вологодской области завоевали дипломы призёров по географии, биологии, истории, искусству (МХК), праву, химии, экологии, физической культуре, математике, русскому, немецкому, английскому языкам и, впервые, по китайскому языку. 

Напомним, в регионе с этого года увеличены выплаты победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников, а также учителям региона, их подготовившим. По 500 тысяч рублей получают победители заключительного этапа и их наставники, по 300 тысяч рублей – призёры и их наставники.

Теги:
школьная олимпиада победители выплаты
 

Последние новости

Череповчанку подозревают в фиктивной регистрации мигрантов
Глава Нюксенского округа Сергей Мазаев уходит в отставку
На стадионе «Динамо» в Вологде стартовал демонтаж беговых дорожек
Георгий Филимонов назначил известного российского боксера своим заместителем
Четверо вологодских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады
Водитель легковушки пострадал в аварии с фурой в Череповецком районе
В Шекснинском районе неизвестные вандалы разгромили кладбище
В Вологодской области зафиксировано резкое увеличение спроса на онлайн-запись к врачам
Бывшие активы вологодского завода «Русский север» арестованы судом
Следствие намерено заключить Евгения Шулепова под стражу