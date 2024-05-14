Водитель легковушки пострадал в аварии с фурой в Череповецком районе

ДТП произошло сегодня, 14 мая, около 07:10 на 152-м километре автодороги «Вологда – Тихвин – Р21 Кола» в Череповецком районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

42-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой «DAF», за рулем которой находился 57-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Опеля» получил травмы различной тяжести, и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.