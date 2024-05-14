В Вологодской области зафиксировано резкое увеличение спроса на онлайн-запись к врачам

В Вологодской области наблюдается резкий рост спроса на онлайн-запись к врачам. Сейчас пациенты в 95% случаев записываются на прием в онлайн-режиме. Для сравнения, в январе 2023 года этот показатель составлял 36% - на тот момент вологжане отдавали предпочтение записи через регистратуру или доктора.

Онлайн-запись к медицинским специалистам возможна благодаря единой медицинской информационной системе («ЕЦП.МИС»), разработанной «РТ МИС», дочерней компанией Ростелекома. По последним данным, с начала года вологжане более миллиона раз записывались на консультацию через Госуслуги, инфоматы и приложение «К врачу» или контакт-центр. Для онлайн-записи доступно более 15 профильных специалистов, включая врачей общей практики, офтальмологов, стоматологов и других докторов. Учреждения здравоохранения регулярно следят за наличием свободного времени для записи, обеспечивая удобство и доступность медицинских услуг для жителей региона.

«Мы будем совершенствовать систему, используя технологии искусственного интеллекта. В ближайшее время запустим голосового помощника, который будет обзванивать пациентов, напоминать о записи к врачу. Задача всей работы — повысить удобство сервисов и доступность медицинской помощи для всех слоёв населения», - рассказала начальник департамента цифрового развития Вологодской области Ирина Просвирякова.

«ЕЦП.МИС» позволяет пользователю отслеживать и контролировать записи, отменять или переносить приемы по необходимости. Появившееся в случае аннулирования время для посещения специалиста становится доступно для других пациентов. Получить талон к врачу в онлайн-формате можно не только для себя, но и для детей, и родственников. Если доктор заполняет назначения в электронной медицинской карте, то пациент может посмотреть их в приложении «К врачу».

«Ранее жители отдавали предпочтение записи через регистратуру или доктора, но сейчас интернет-запись стала явным лидером. Причины популярности очевидны: можно не ждать в очереди, а выбрать удобное свободное время для посещения врача из предложенного расписания. Это лишь одно из преимуществ внедряемой в регионе с 2018 года единой цифровой платформы – ЕЦП.МИС, - подчеркнул директор вологодского филиала Ростелекома Евгений Забродин.

Департамент здравоохранения области на данный момент рассматривает возможность внедрения в систему цифровых помощников для докторов, благодаря которой врачи получат возможность заполнять медицинские документы при помощи голосового ввода данных.

«В 2024 году мы планируем внедрение голосового помощника, что позволит освободить время врачей и среднего медицинского персонала для непосредственной работы с пациентами», - отметил зам. начальника департамента здравоохранения Вологодской области Михаил Кузнецов.

«ЕЦП.МИС» также упрощает заполнение электронных медицинских карт (ЭМК), тем самым снижая нагрузку на медперсонал. В карте аккумулируются все события, происходящие с пациентом при обращении к системе здравоохранения. В режиме онлайн можно записать человека на повторный прием, к другому специалисту, выдать направление на анализы и исследования, результаты которых автоматически загрузятся в ЭМК пациента и станут доступны лечащему врачу.