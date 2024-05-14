Бывшие активы вологодского завода «Русский север» арестованы судом

В Вологде арестованы бывшие активы ликеро-водочного завода «Русский север». По данным издания РБК, которое ссылается на базу службы судебных приставов, взыскателем является Генеральная прокуратура.

Активы «Русского севера» принадлежали украинскому бизнесмену Евгению Черняку, который внесен в перечень террористов и экстремистов за финансирование ВСУ.

Помимо вологодского «Русского севера», ему принадлежали Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», ликеро-водочные заводы «Родник и К» в Мытищах, а также дистрибуторы «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». В результате бывшие активы семи юридических лиц на днях были арестованы Ленинским районным судом Курска.

Украинский бизнесмен Евгений Черняк являлся главой крупнейшего в Европе холдинга Global Spirits. В прошлом году за финансирование терроризма в отношении Черняка было возбуждено уголовное дело.