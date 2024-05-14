Следствие намерено заключить Евгения Шулепова под стражу

Следствие намерено выступить в суде с ходатайством о заключении экс-главы Вологды Евгений Шулепова под стражу. Сегодня, по данным регионального управления следственного комитета, он был задержан сотрудниками областного аппарата.

Как сообщалось ранее, Шулепов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий в период, когда работал главой Вологды.