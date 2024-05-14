Следствие намерено заключить Евгения Шулепова под стражу

Следствие намерено выступить в суде с ходатайством о заключении экс-главы Вологды Евгений Шулепова под стражу. Сегодня, по данным регионального управления следственного комитета, он был задержан сотрудниками областного аппарата.
Как сообщалось ранее, Шулепов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий в период, когда работал главой Вологды.
«В период 2008-2016 гг. должностное лицо осуществляло реализацию программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с нарушением их прав и законных интересов. С ведома главы МО «Город Вологда» муниципальные контракты со строительными организациями заключались по завышенной стоимости, решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, не принимались. Кроме того, должностное лицо подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации в 2015-2016 г.г.», - говорится в сообщении ведомства.