Следствие намерено заключить Евгения Шулепова под стражу

[ Общество ]

Следствие намерено выступить в суде с ходатайством о заключении экс-главы Вологды Евгений Шулепова под стражу. Сегодня, по данным регионального управления следственного комитета, он был задержан сотрудниками областного аппарата.

Как сообщалось ранее, Шулепов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий в период, когда работал главой Вологды.

«В период 2008-2016 гг. должностное лицо осуществляло реализацию программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с нарушением их прав и законных интересов. С ведома главы МО «Город Вологда» муниципальные контракты со строительными организациями заключались по завышенной стоимости, решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, не принимались. Кроме того, должностное лицо подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации в 2015-2016 г.г.», - говорится в сообщении ведомства.

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