ХК «Северсталь» вошел в пятерку лучших клубов КХЛ

[ Спорт ]

Континентальная хоккейная лига представила обновленный рейтинг клубов, который формируется за три последних сезона на основе десяти параметров, разбитых на четыре блока – спорт, финансы, арена, коммерция.

Лидером нового рейтинга стал магнитогорский «Металлург», в пятерку лучших команд по стоимости спортивного результата вошли также московский ЦСКА, ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».

Также накануне на закрытие сезона были вручены индивидуальные награды. Лучшим тренером КХЛ был признан обладатель Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» Андрей Разин, ранее тренировавший игроков «Северстали». Отметим, что в тройке кандидатов на эту награду был и действующий главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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