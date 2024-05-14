Советник по культуре посольства КНР станет гостем фестиваля боевых искусств

Советник по культуре посольства Китайской народной республики в РФ Фэн Литао станет особым гостем международного фестиваля боевых искусств, который пройдет на этой неделе в Череповце. Как сообщалось ранее, на фестиваль приедут мастера ушу из китайского монастыря «Суншань Шаолиньсы».

«17 мая монахи проведут встречу и мастер-класс по шаолиньскому ушу для воспитанников Центра боевых искусств, а 18 мая примут участие в грандиозном спортивном празднике в честь 30-летия Центра боевых искусств с большой показательной программой, где продемонстрируют свое мастерство и невероятные возможности человеческого организма нашим зрителям, выступая с различными стилями и видами оружия. Фестиваль планируют посетить около 6 тысяч человек», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Также на фестивале выступят ведущие вологодские спортсмены, а также мастера боевых искусств из нескольких регионов России по каратэ, кикбоксингу, ушу, айкидо, кудо, самбо, дзюдо, кобудо, фехтованию, кендо, цигун и другим спортивным видам единоборства, - сообщает пресс-служба врио главы региона.