В Тотьме вынесен приговор водителю автобуса за гибель ребенка

В Тотьме районным судом вынесен приговор 55-летнему водителю автобуса, по вине которого в 2021 году погиб 9-летний мальчик. Мужчину признали виновным по статье за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Как было установлено во время следствия, в ноябре 2021 года автобус МАЗ следовал по маршруту Тотьма-Советский. Около деревни Задняя во время остановки вышел мальчик и направился по обочине по ходу движения автобуса.

«Водитель, не убедившись в безопасности маневра, отъезжая от остановки, осуществил наезд на вышедшего из автобуса малолетнего пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Приговором суда водителя отправили на 2 года в колонию-поселение. Также с работодателя в пользу матери погибшего ребенка взыскан моральный ущерб в размере 1 млн рублей.