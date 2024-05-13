Департамент образования подписал соглашение о взаимодействии с митрополией

Департамент образования Вологодской области подписал соглашение о взаимодействии с местной митрополией. Также стороны обсудили направления этого взаимодействия.

«Георгий Филимонов не раз подчёркивал, что «Вологодчина – место силы Русского мира». Это один из важных ориентиров в развитии нашего региона. B образовательном пространстве области на сегодняшний день сложилась уникальная система духовно-нравственного воспитания, формирование которой началось еще в начале 1990-х годов. Опираясь именно на этот фундамент, мы продолжим нашу совместную работу», — заявил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Сылка.

Представители педагогического сообщества, ученые, литераторы, краеведы, преподаватели и студенты вузов, представители Вологодской митрополии, а также члены общественных организаций участвуют в ежегодных областных Димитриевских чтениях. Ферапонтовские чтения проводятся для обучающихся образовательных организаций и воскресных школ, представителей учреждений культуры, студентов и научного сообщества. Юные исследователи из всех типов образовательных учреждений принимают участие в Малых Димитриевских чтениях.

В начале этого года врио губернатора Георгий Филимонов возглавил работу Попечительского совета фонда «Наследие Русского Севера» и уже провёл его первое заседание. В перечень объектов, которые отреставрируют за счет средств благотворительного фонда, вошли сразу несколько храмов и церквей Вологодской области.