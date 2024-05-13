Железнодорожный переезд на дороге к Шуйскому закроют для ремонта

Движение для автотранспорта на автодороге Илейкино-Шуйское будет полностью закрыто завтра, 14 мая. В Северной железной дороге закрытие переезда объяснили проведением ремонтных работ.

«Железнодорожный переезд 465 км (Стеблево) (Вологодская область, Грязовецкий округ) 14 мая будет полностью закрыт для движения автотранспорта с 10.00 до 15.00 в связи с производством ремонтных работ», - уточнили в пресс-службе СЖД.

Железнодорожники просят водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок.