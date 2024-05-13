В Вологде задержана группа кибермошенников

[ Общество ]

В Вологде полиция задержала группу кибермошенников, от действий которых пострадали порядка 200 человек из разных российских регионов.

«В 2022 и 2023 годах злоумышленники получали неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Завладев персональными данными, они направляли онлайн-заявки для получения кредитов в микрофинансовые организации в разных городах России. Получив одобрение, аферисты выводили денежные средства посредством электронных кошельков и банковских карт, оформленных на третьих лиц, а затем делили их между собой», - рассказали в региональном УМВД.

В результате обысков, проведенных с помощью бойцов Росгвардии, изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты, а также деньги.

Следствием возбуждено уголовное дело по статьям за мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги:
киберпреступления мошенники
 

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