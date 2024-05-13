В Шекснинском районе спасатели четвертый день ищут утонувшего рыбака

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Трагедия произошла еще 9 мая на реке Судьбица, устье реки Шексна, вблизи деревни Харламово Шекснинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Трое мужчин отправились на моторной лодке порыбачить. Лодка перевернулась, двум рыбакам удалось спастись: они выбрались на берег. Судьба третьего мужчины, 1983 года рождения, до сих пор неизвестна, его ищут спасатели.

«Будьте предельно осторожны, соблюдайте правила пользования маломерными судами и меры безопасности на водных объектах, не употребляйте спиртных напитков и не пренебрегайте средствами спасения», - предупреждают в МЧС.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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