В Шекснинском районе спасатели четвертый день ищут утонувшего рыбака

Трагедия произошла еще 9 мая на реке Судьбица, устье реки Шексна, вблизи деревни Харламово Шекснинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Трое мужчин отправились на моторной лодке порыбачить. Лодка перевернулась, двум рыбакам удалось спастись: они выбрались на берег. Судьба третьего мужчины, 1983 года рождения, до сих пор неизвестна, его ищут спасатели.